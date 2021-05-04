جيش الاحتلال يواصل حملته العسكرية في عقربا والمستوطنين يهاجمون قصرة

وطن: منذ ساعات الفجر الاولى، يستمر جيش الاحتلال بشن حملته العسكرية المتواصلة على بلدة عقربا جنوب نابلس، وقد دفع بمئات الجنود وعشرات الاليات.

وحاصرت قوات الاحتلال منذ الصباح عشرات المنازل وسط البلدة، كما اقتحمت احد المساجد واعتقلت الامام، ويشن جنود الاحتلال حملات تفتيش مكثفة للمنازل.

وفرضت قوات الإحتلال منذ فجر اليوم حصارا مشددا على عقربا في اطار عملية بحثها عن منفذ العملية الفدائية التي وقعت على حاجز زعترة.

في غضون ذلك هاجم عشرات المستوطنين من مستوطنة "يايش كودش" اليوم الثلاثاء، مزارع المواطنين في بلدة قصرة جنوب نابلس

واضرم المستوطنون النيران في أشجار الزيتون تعود للمواطنين حسين محمود حسين حسن، وعبدالعظيم احمد وادي، كما قاموا بتكسير عشرات الأشجار، وتكسير كاميرات المراقبة، ومزارع الدجاج تعود للمواطن عبد الحكيم وادي والمواطن عبدالعظيم وادي، كما احرقوا سيارة المواطن نضال عدلي حسن إضافة إلى تكسير 5 سيارات له وتكسير نوافذ منازل المواطنين علي فريد حسن وجفالي ابو ريدة.