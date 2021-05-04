جمعية أصالة ومؤسسة المواصفات والمقاييس توقعان مذكرة تفاهم

وطن: وقعت الجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال – أصالة ممثلة بالمديرة التنفيذية السيدة رجاء رنتيسي مذكرة تفاهم اليوم الاثنين مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ممثلة بمديرها العام م.حيدر حجة بهدف التعاون المشترك.

وقد بحث الطرفان خلال الاجتماع الذي عقد في مقر مؤسسة المواصفات والمقاييس سبل التعاون والشراكات بين المؤسستين لدعم السيدات صاحبات المشاريع الصغيرة في الجمعية لتوفير التدريبات اللازمة من الممارسات التصنيعية الجيدة والسلامة الغذائية للحصول على منتجات عالية الجودة ومنافسة.

وأكدت رنتيسي على أن هذه الخطوة تأتي كجزء من الرؤية الاستراتيجية للجمعية والتي تعمل على الارتقاء بالمنتجات النسوية لكي تصل إلى الأسواق بأعلى المواصفات، بما يحقق ضمان مشاركة النساء في السوق المحلي وفقاً لمعايير العدالة الاجتماعية التي تعكس رسالة جمعية أصالة.

من جانبه أشار حجة إلى دور المؤسسة في تقديم الإرشاد وإصدار المواصفات الخاصة بالمنتجات الزراعية التقليدية، بهدف دعم الصناعات الصغيرة للارتقاء والمنافسة في الأسواق وحصولها على شهادات المؤسسة والتي من خلالها يتم التحقق من جميع المدخلات الإنتاجية بشكل كامل وفعال لضمان المطابقة وتحقيق معايير الجودة.

يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار مشروع الابتكار الاجتماعي في قطاع الأغذية الزراعية لتمكين النساء في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط InnovAgroWoMed، الممول من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج التعاون عبر الحدود في البحر الأبيض المتوسط ENI CBCMED.