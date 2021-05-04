بنك الاسكان يقدم تبرعا لصالح العمل الخيري والإنساني في جمعية إنعاش الأسرة

وطن: قدم بنك الإسكان تبرعا لجمعية إنعاش الاسرة، وذلك لدعم برامجها المتخصصة في تمكين العائلات المحتاجة لتوفير مصدر دخل من خلال مساندتها بإنشاء عمل انتاجي خاص، يدر عليهم دخل يُمكنهم من العيش بكرامة، ويأتي هذا الدعم ضمن رؤية البنك الواضحة في دعم العمل الخيري والانساني والتنموي، وانطلاقا من مسؤولية البنك الاجتماعية اتجاه فئات المجتمع المختلفة والحرص الدائم على تقديم الدعم لمستحقيه.

وأكد اسامة حرزالله المدير الإقليمي لبنك الإسكان، بأن البنك يهتم دوما أن يكون له دوراً فاعلاً في مجال المسؤولية الاجتماعية، وذلك وفق استراتيجية مدروسة تساهم في دمج العمل الإنساني بالعمل التنموي، وبشكل متوازي يحقق اهداف التنمية المستدامة، ويساهم بدعم رسالتها في تنمية الاقتصاد بالتركيز على المشاريع الصغيرة، وأهمها دعم المشاريع الريادية والشباب والأسر المحتاجة، إضافة إلى دعم ومساندة المؤسسات الاجتماعية والخيرية والإنسانية المهتمة بدمج العمل الإنساني بالتنموي بطريقة حقيقية وذات نتائج ملموسة.

من ناحيتها، شكرت ريم مسروجي رئيسة الجمعية، بنك الاسكان على هذا الدعم وخاصة في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها مجتمعنا الفلسطيني والعالم بأسره، وأكدت أن يد الخير والعطاء لن تنقطع وستبقى تثمر وتنتج الخير والأمل. وأشارت الى اعتماد الجمعية على العمل التطوعي والدعم المجتمعي لتحقيق أهداف المؤسسة بكافة جوانبها الاجتماعية والإنسانية والثقافية والاقتصادية للشعب الفلسطيني بفعالية وكفاءة، الأمر الذي يحافظ على هدف الجمعية بأداء دور بارز في التنمية المجتمعية وإعانة الطالبات بمهنة تمكنهن من توفير متطلبات العيش الكريم.

ومن الجدير ذكره أن بنك الإسكان يقدم دعمه للجمعية على مدار الأعوام الماضية قناعة منه بأهمية الدور الذي تقوم به الجمعية، وضمن رؤيته للمساهمة بالمسؤولية الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف مناحي الحياة، ومن خلال دعم مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في تقدم القطاعات المتنوعة كالصحة، حماية البيئة، التعليم، دعم الأيتام، دعم الثقافة، تقديم الاغاثة وغيرها من المجالات.