خلال يوم دراسي بجامعة بيت لحم.. التأكيد على دور الانتخابات الفلسطينية ورفض تأجيلها

وطن: نظمت دائرة العلوم الاجتماعية بجامعة بيت لحم بالتعاون مع مؤسسة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، بتنظيم يوم دراسي جماهيري، تحت عنوان "الانتخابات الفلسطينية.. الى اين؟"، مجتمعية والتجسير بين التعليم الاكاديمي والتجربة المجتمعية الفلسطيني كفلسفة في التعليم والتعلم، وذلك بتاريخ 3/5/2021 الساعة 12 ظهرا في مؤسسة المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية الكائنة في مدينة بيت لحم_ بالقرب من مخبز الراضي.

وتضمن اليوم الدراسي الذي يأتي ضمن مساق علم اجتماع المؤسسات والتنظيمات الاجتماعية

استضافة كلا من: المحامي عبد الحميد الواوي، والسيدة وجدان العزة نسوية في جميعية المرأة العاملة للتنمية ، والمدرب الاجتماعي جهاد نمورة، وذلك بتنسيق كلا من ميس فراشات وحلا البلبول، وبإشراف الدكتور بلال سلامة في قاعة المؤسسة حيث اقتصر الحضور في القاعة على الطالبتان ميس فراشات وحلا البلبول والسيدة وجدان العزة نظرا للظروف الراهنة وفي ظل انتشار فايروس كورونا، أما باقية الحضور فقد كان عددهم 15 مشارك ومشاركة من طلبة ومثقفين ومدربين ومحامين عبر منصة التعليم الالكتروني " الزوم".

وفي كلمتها حول موضوع تأجيل الانتخابات الفلسطيني، تطرقت السيدة وجدان العزة، إلى موضوع تأجيل الانتخابات الفلسطينية، أن الانتخابات ما هي إلا حق للشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه وهي عملية ديمقراطية يجب على الشعب الفلسطيني أن يتمتع بها ويمارسها. كما تعرضت للحديث عن مفهوم الكوتا وحق المرأة في المشاركة في هذه العملية وكيف لعبت المؤسسات النسائية الدور المهم في أن يكون للنساء دور في الانتخابات الفلسطينية، والضغوطات من قبل هذه المؤسسات لرفع نسبة تمثيل النساء في الانتخابات من 20% إلى 30% إلا أنه صدر مرسوم رئاسي بخصوص الكوتا النسائية يرفع فيه النسبة إلى 26% وهذا يعتبر انتقاص من حق النساء، واشارت أيضا لموضوع تداعيات أو أسباب تأجيل العملية الانتخابية والتي تعود إلى عدم سماح الحكومات الإسرائيلية بخوض هذه العملية في القدس حيث إن القدس هي عاصمة فلسطين ولا تتم الانتخابات بدونه

وفي حديثه، قام السيد جهاد نمورة بتسليط الضوء على طبيعة النظام الانتخابي في فلسطين ومراحله مشيرا الى أن العملية تتم عبر أربعة مراحل تبدأ بالإعلان من خلال مرسوم رئاسي، التسجيل، الترشيح، ومن ثم الدعاية والاقتراب، معبرا عن تأجيل الانتخابات بأنه يجب أن يكون هناك خطط وسيناريوهات للعملية الانتخابية عند حدوث أي خلل

وقد أختتم اليوم الدراسي المحامي عبد الحميد الواوي بالحديث عن الأمور القانونية المرتبطة بموضوع الانتخابات اي قانونية تأجيل الانتخابات الفلسطينية لعام 2021،حيث أن القرار الصادر بتأجيل الانتخابات ما هو الإقرار غير قانوني وغير شرعي، وان المرسوم من الممكن مع الوقت الغاؤه ، كما أشار الى دور لجنة الانتخابات الفلسطينية مؤكدا على أهمية وقوفها مع قرارات منع تأجيل او الغاء الانتخابات، وقدم توصياته للشعب الفلسطيني حيث أشار الى أهمية تعبير الشعب عن رفضه او قبوله لما يجري على العملية الانتخابية فالشعب هو أساس كل شيء.