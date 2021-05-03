غزة: تسجيل 119 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية

وطن: أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 119 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية لليوم.

وأشارت الصحة في تصريحٍ صحفي إلى أنّ العدد الكلي اليومي للإصابات 458 اصابة بعد فحص 1529 عينة بنسبة اصابة حوالي 30%.

وكانت الصحة أعلنت صباح اليوم، "تسجيل 6 حالات وفاة بفيروس كورونا، وتسجيل 371 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة في القطاع".

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أنّ "أعداد الإصابات الجديدة جاءت بعد إجراء 1083 فحصًا مخبريًا"، مُعلنةً "تعافي 458 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا".