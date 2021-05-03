أسيران يدخلان عامين جديدين في سجون الاحتلال

وطن: دخل أسيران من مدينتي رام الله وطولكرم، اليوم الإثنين، عامين جديدين، في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير، إن الأسير عيسى جبارين (39 عاما) من رام الله، دخل عامه الـ20 في الأسر، وذلك منذ اعتقاله عام 2002.

وتعرض الأسير جبارين لتحقيقٍ قاسٍ وطويل، وتسبب له التعذيب بمشاكل صحية، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن لمدة 28 عاما، وتمكن خلال سنوات اعتقاله من استكمال دراسته وحصل على درجة البكالوريوس، ويقبع اليوم في سجن "النقب الصحراوي".

كما دخل الأسير وجيه خليل من طولكرم عامه الـ16 في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2006، وتعرض لتحقيقٍ قاس، ونكل الاحتلال بعائلته، واعتقل والده في محاولة للضغط عليه في حينه، ولاحقًا حكم عليه بالسجن المؤبد 17 مرة و50 عاما.

وفقد الأسير خليل والدته خلال سنوات اعتقاله، وحرمه الاحتلال من وداعها كما المئات من الأسرى الذين فقدوا أحبة لهم، فيما تمكّن من استكمال دراسته وحصل على درجة البكالوريوس.