الصحة الإسرائيلية: إصابات جديدة بطفرات كورونا البرازيلية والتشيلية والهندية

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين، اكتشاف إصابات بسلالتي فيروس كورونا المستجد اللتين تطورتا في البرازيل وتشيلي بالإضافة إلى 19 إصابة جديدة بالسلالة الهندية للفيروس؛ وسط تقارير عن إصدار تحذير مشدد محتمل يوصي بالامتناع عن زيارة دول تشهد انتشارا واسعا لطفرات كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها أن الإصابات الجديدة المسجلة بلغت 3 حالات لقادمين من الخارج، بواقع إصابتين بالطفرة البرازيلية لطفل ورجل بالغ تلقى اللقاح المضاد للفيروس، وإصابة واحدة بالطفرة التشيلية لرجل بالغ كان قد حصل على التطعيم.

وأوضحت الوزارة تشخيص 19 إصابة جديدة بالطفرة الهندية لكورونا لأجانب؛ وأوضحت أن عدد الإصابات المسجلة الهندية وصل إلى 60 حالة.

وذكرت الوزارة أنه "حتى هذه اللحظة، لا توجد معلومات واضحة بشأن هذه الطفرات وآثارها على المتعافين من الفيروس والمصابين الذين تلقوا التطعيم". وأضافت أنها ستواصل الإعلان عن الحالات الجديدة فور تشخيصها.

وشددت الوزارة في بيانها على توصيتها للجميع، بمن فيهم الذين تم تطعيمهم والمتعافين من كورونا، بـ"تجنب السفر في الحالات غير الضرورية إلى الخارج".

وأوضحت أن العائدين من البلدات التي تشهد انتشارا واسعا للفيروس، مطالبين بالخضوع للحجر الصحي المنزلي، بما في ذلك الأشخاص الذين تلقوا التطعيم والذين تعافوا من الفيروس.

(عرب 48)