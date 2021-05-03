المحامي فادي عباس يكتب لـوطن: استراتيجية التهجير الناعم في القدس.. الشيخ جراح نموذجاً



المحــــامي فادي عباس

أمين سر نقـــابة المحامــيــن

------------------------------

يلاحظ المتابع لجملة السياسات والإجراءات التي تفرضها الدولة القائمة بالاحتلال في السنوات الأخيرة أنها تسابق الزمن في تسريع وتيرة البناء الاستيطاني في كافة مناطق الأرض المحتلة ضمن رؤية ومشروع توسعي قائم بالأساس على سرقة الأرض الفلسطينية. إلا أنه من الملاحظ أيضاً أن الدولة القائمة بالاحتلال وفي خضم الثورة التكنولوجية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة بما في ذلك تعدد وسائل التواصل الاجتماعي قد طورت استراتيجيتها في استكمال سرقة الأرض وتهجير وتشريد أصحاب الأرض الفلسطينيين الأصليين ضمن سياسات وإجراءات متعددة ناعمة المظهر ولكن مضمونها أشد فتكاً من القتال المباشر، ولعل مدينة القدس باعتبارها عنوان وجوهر هذه الحالة كان لها النصيب الأكبر من تكثيف وتنويع وسائل وأدوات الضغط والسرقة.

وضمن هذه المعطيات، طوعت الدولة القائمة بالاحتلال تشريعاتها وقضاءها خدمة لهذا المشروع التوسعي الكولنيالي -الذي وكما سبق وأشرنا- أنه قائم على فكرة سرقة أرض السكان الفلسطينيين الأصليين وطردهم منها وتكثيف التواجد الاستيطاني مكانها، وبهذا وكضرورة لتنفيذ هذا المشروع من الواضح أن ثالوث سرقة الأرض الفلسطينية قد اكتمل تماما بالشراكة ما بين المؤسسة الأمنية الإسرائيلية والقضاء والشركات الاستيطانية، ولعل قضية الشيخ جراح/ كرم الجاعوني نموذج حالي وواقعي لهذه الاستراتيجية.

وتكمن خطورة هذا النموذج الناعم في اقتلاع السكان الأصليين من أرضهم بتطويع القانون والقضاء لخدمة المشروع الاستعماري التوسعي وإصباغ صبغة المشروعية على أعمال السرقة. وفي هذا السياق، فقد أصدرت الدولة القائمة بالاحتلال ومن خلال برلمانها جملة من القوانين التي تخدم هذا الهدف ومن ضمنها قانون حارس أملاك الغائبين القانون القانون الأشد فتكا على أملاك وأراضي الفلسطينيين لا سيما في مدينة القدس وجملة قوانين المصادرة لأغراض وأسباب متعددة.

أما وواقع القدس تحديداً ولأننا نعي جميعا أنها جوهر الصراع، فإن العامل الديموغرافي هو بلا شك عامل الحسم الأهم في الحفاظ على هوية المدينة الفلسطينية العربية الإسلامية والمسيحية. وأمام هذا التحدي، نجد أن "إسرائيل" كقوة احتلال عسكري ماضية في تنويع أدوات السيطرة على ما أمكن من عقارات وأراضي داخل المدينة وتطويق البلدة القديمة ودفع السكان الفلسطينيين خارج المدينة. وفي نموذج قضية الشيخ الجراح نجد أن الشركات الاستيطانية تستند أمام شركائها في القضاء الإسرائيلي على أوراق لا ترقى لأدنى مقومات وثيقة الملكية في مواجهة السكان الفلسطينيين الأصليين الذين يملكون الوثائق ويتصرفون في عقاراتهم تصرف هادىء غير منقطع منذ عشرات السنين قبل ظهور الدولة القائمة بالاحتلال، إلا أن القضاء المنحاز ينحاز تماماً لهذا المشروع التوسعي ويقضي بملكية الشركات الاستيطانية لهذه العقارات وبالنتيجة يدفع باتجاه تشريد وتهجير عشرات العائلات من السكان الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين عن مكان سكناهم في إحدى المواقع الأكثر حساسية داخل القدس، وبالنتيجة إتاحة بناء ما يزيد عن (200) وحدة سكنية استيطانية بديلاً عن الوجود الفلسطيني.

الماكنة الإسرائيلية بمؤسساتها المختلفة تعي تماماً نتائج تكثيف الضغط على السكان الفلسطينيين في مدينة القدس لاسيما فيما يتصل بتضييق الخناق عليهم في مجال السكن داخل المدينة، وأنتجت كافة عوامل الضغط اللازمة لتهجير الفلسطينيين وابعادهم عن القدس، ومن ضمنها العوامل والأدوات الآتية:



1) الأداة التشريعية والتي تفاجئنا كل مرة في تشريع جديد يسهل عملية السيطرة وسرقة الأرض ويهدد المقدسي في حقه في الإقامة في القدس.

2) الأداة القضائية والتي طوعت القوانين وتفسيرها لمصلحة الطرف الإسرائيلي وشركات الاستيطان على حساب السكان الأصليين الفلسطينيين.



3) الأدوات التنظيمية للإسكان والبناء والمتمثلة فيما يسمى بـ"بلدية القدس" التابعة للاحتلال والتي رسخت أنظمة مقيدة لأعمال تراخيص البناء وتنظيم وتصنيف الأراضي، على نحو لا يمكن للمواطن المقدسي تحمل العبء المالي الناتج عن هذه القيود، ولا يمكنهم من استخدام أملاكهم للبناء سيما وأن 10 % فقط تقريباً من أراضي الفلسطينيين في القدس تدخل ضمن المناطق المتاح بها البناء وفق أنظمة ومخططات بلدية الاحتلال.



4) الأداة الرقابية على إقامة المقدسيين فيما يتصل بمؤسسات ما يسمى"وزارة الداخلية" و"مؤسسة التأمين الوطني".



5) الأداة الضريبية والمخالفات والتي أصبحت تشكل هاجس يومي للتاجر والعامل المقدسي على قاعدة أنها تفرض عليهم لغايات ممارسة الضغط ليس أكثر.



هذه العوامل وعوامل أخرى، زادت من تكلفة إقامة المقدسيين في القدس والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال تحمل تبعاتها المالية والاقتصادية، وإن تمكن الأب من تحملها لن يتمكن الأبناء من ذلك، وبالتالي أنضجت هذه الظروف عوامل تهجير قسرية للمقدسيين عن مدينة القدس تختلف عن ظروف التهجير التي لحقت بشعبنا عامي 1948 و1967 ظاهرها القانون وباطنها لا يقل فتكاً وترويعا عن الأعمال التي رافقت النكبة والنكسة، وهو ما يمكن تسميته بـ "التهجير الناعم".

ما يحدث في الشيخ جراح ما هو إلا نموذج يومي في قضية ضم الأرض الفلسطينية، ففي كل صباح يستيقظ الفلسطينيين على خبر جديد بمصادرة جديدة وبناء استيطاني جديد، ولعله من المهم الإشارة أن اليومين الأخيرين فقط قد شهدا على سبيل المثال خبرين؛ الأول القرار المتعلق ببناء أكثر من (100) وحدة سكنية جديدة في مستعمرة بيسغات زئيف شمال شرق القدس المحتلة والقائمة على أراضي بلدات حزما وبيت حنينا وعناتا وشعفاط، والثاني إتاحة توسعة عدد من المستعمرات في الضفة الغربية على مساحة (853) دونم من أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

أمام هذه الغطرسة يبقى السؤال الأخلاقي وفي ظل الحديث الأممي حول أهمية حماية الكرامة الإنسانية وأهمية تطبيق مفاهيم القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان إلى متى سيقبل المجتمع الدولي والمنظومة الأممية أن تستمر الدولة القائمة بالاحتلال وبقوة الاحتلال عسكري بهذا السلوك في مواجهة الشعب الأعزل وأرضه، وكم مرة على الفلسطيني أن يهجر من أرضه، وهل تبقى فعلا مجموعة قيم ومبادئ مثلى تتغنى بها المنظومة الأممية أمام كل هذا؟!