نابلس: مستوطنون يضعون بيوتًا متنقلة على جبل صبيح في بلدة بيتا

وطن: أفادت مصادر محلية، اليوم الاثنين، أن عدداً من المستوطنين وضعوا "كرافانات" بيوتًا متنقلة على قمة جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأوضح مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة الغربية، مراد اشتيوي، أن المستوطنين اقتحموا جبل صبيح صباح اليوم، بحماية قوات الاحتلال أقاموا عدة "كرافانات" في قمة الجبل.

وأشار إلى أنها المرة الرابعة خلال 3 سنوات، التي يضع فيها المستوطنون خيامًا وكرافانات في جبل صبيح في محاولة منهم لإقامة بؤرة استيطانية والسيطرة على الجبل.

والجدير بالذكر أنه مع كل تحرك اسرائيلي لتنفيذ أي مخطط في المنطقة، ينفذ الأهالي ونشطاء المقاومة الشعبية فعاليات احتجاجية تجبر المستوطنين على الانسحاب من الجبل.