بعد "أسترازينيكا".. الدنمارك تعلن التوقف عن استخدام لقاح آخر مضاد لكورونا

وطن: قالت الدنمارك، الإثنين، إنها قررت وقف استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" واستثناءه من برنامجها للتطعيم ضد كورونا، مشيرة إلى أن السبب هو مخاوف من حدوث أعراض جانبية خطيرة بما في ذلك التجلطات الدموية.

وذكر بيان السلطات الصحية الدنماركية، أنها خلصت إلى أن منافع استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" ضد كورونا أقل من مخاطر تسببه بأعراض جانبية محتملة لدى من يتلقونه.

وأضاف البيان، أن السلطات الصحية الدنماركية ستستمر في برنامج التطعيم ضد كوفيد-19 من دون لقاح جونسون آند جونسون.

ويشار إلى أنه تم تعليقه مؤقتًا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الشهر الماضي وسط تقارير تفيد بأن عددًا من الأشخاص أصيبوا بجلطات دموية نادرة بعد أخذ اللقاح.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن توقفت الدولة الاسكندنافية الشهر الماضي عن استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا".

وأكدت هيئة الصحة الدنماركية في بيان وقتها أن قرار عدم استخدام لقاح "أسترازينيكا" صدر عن اللجنة الوطنية للرعاية الصحية، على خلفية اكتشاف وجود صلة بينه وبين الجلطات التي ظهرت في دم عدد من الذين خضعوا للتطعيم به.

المصدر: رويترز + أ ف ب