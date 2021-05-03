الأسيرة شروق البدن تتنسم عبير الحرية

كتب: سامي إبراهيم فودة

في حضرة القامات الباسقة عزيزات النفس والشموخ والكبرياء الأسيرات الفلسطينيات الماجدات جنرالات الصبر والصمود القابعات في عرين الأسود تنحني الهامات وتطأطأ الرؤوس لهن إجلالاً وإكباراً لصمودهن الاسطوري وهن يسطرون أروع الملاحم البطولية في الصمود والتضحية والفداء والإقدام في مواجهة قوى البغي والشر والعدوان في ساحات المواجهة بقلاع الأسر.

إخوتي الأماجد أخواتي الماجدات أعزائي القراء أحبتي الأفاضل فما أنا بصدده اليوم هو تسليط الضوء في إطار الحملة الإعلامية المتواصلة في إبراز ملف معاناة الأسيرات الفلسطينيات الماجدات المعذبات والمنسيات في غياهب سجون الاحتلال واللواتي يتجرعن المرار والألم وقسوة السجن وجبروت السجان ورطوبة الزنازين وبرودتها المظلمة التي تنخر عظامهن وقضبان الحديد التي تأكل من أجسادهن الضعيفة وسنوات العمر التي تفنى زهرة شبابهن وتذوب أعمارهن وآمالهن وأحلامهن خلف قضبان السجون والمعتقلات الإسرائيلية فمنهن الأُم والأخت والجريحة ومَن هي في عمر الزهور من سن الطفولة.

والأسيرة شروق البدن أبنة الثامنة والعشرين ربيعاً هي أحد الأسيرات الفلسطينيات الماجدات اللواتي يتجرعن الألم في غياهب سجون الاحتلال ويعيشن واقع مرير جداً من تجاهل الاحتلال لمعاناتهن اليومية والقابعة حالياً في سجن "الدامون".

الأسيرة :- شروق محمد موسى البدن

تاريخ الميلاد :- 1993م

سنوات مكان الاقامة:- بلدة تقوع في بيت لحم

الحالة الاجتماعية :- متزوجة و هي أم لطفلة اسمها آية تبلغ من العمر ثلاث

العائلة الفاضلة :- تأتي الأسيرة شروق البدن في الترتيب الثالث في عائلتها المكونة من 9 انفار

المؤهل العلمي :- تعلمت في مدارس بلدة تقوع حتى أنهت الثانوية العامة، والتحقت في عدة معاهد وأكملت دراستها وحصلت على عدة شهادات بمجالات مختلفة الطالبة وهي في كلية الإعلام بجامعة بيرزيت

مكان الاعتقال :- الدامون

تاريخ الاعتقال :- 14/7/2019

التهمة الموجة اليها:- بدون تهمه

الحالة القانونية :- إداري 8 شهور

إجراء تعسفي وظالم :- يمعن الاحتلال الصهيوني في مواصلة إجرامه بحق الأسيرة شروق البدن من حرمانها من زيارة ذويها وطفلتها منذ ان تعرضت للاعتقال بحجة "المنع الأمني" بدون وجه حق

اعتقال الاسيرة :- شروق البدن

اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرة البدن في 14 /7/ 2019م بعد مداهمة منزل ذويها في تقوع ومن ثم جرى نقلها إلى مركز تحقيق "عتصيون" وبعدها إلى معتقل مركز توقيف "الرملة"وتم عزلها في ظروف صعبة جداً بغرفة صغيرة ترتفع بها درجة الحرارة بشكل كبير وقد عزلت إدارة السجون الأسيرة البدن في "الرملة" لمدة 5 أيام قبل أن يتم نقلها إلى أقسام الأسيرات في سجن "الدامون" وأصدر الاحتلال بعد أسبوعين من اعتقالها قرار اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، وقبل أن تنتهي بيومين جددت لها لمرة ثانية لستة أشهر أخرى، ثم أمس الثلاثاء جددت لها لمرة ثالثة لأربعة شهور أخرى علما اجمالي اعتقالات الأسيرة شروق البدن ستة مرات في كل مرة يتم تجديد اعتقالها بشكل تعسفي وجائر

الحالة الصحية للأسيرة شروق البدن:

الأسيرة البدن تُعاني من مشاكل صحية تفاقمت جرّاء ظروف الاعتقال الصعبة، خاصة بعدما تعرضت له خلال فترة اعتقالها الأولى التي سببت لها مشاكل حادة في المعدة، والكلى والأعصاب.

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الأحد، الموافق 2/5/2021م عن أسيرة شروق البدن بعد 8 شهور من الاعتقال الإداري.

الحرية كل الحرية لأسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات- والشفاء العاجل للمرضى المصابين بأمراض مختلفة