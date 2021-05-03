"الخارجية": تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جاليتنا بتركيا

وطن: أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الإثنين، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جاليتنا بتركيا، ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس في صفوف جالياتنا حول العالم إلى 403 حالات وفاة، في حين بلغ عدد الإصابات 13326 إصابة، منذ بدء الجائحة.

وفي هذا السياق، ذكرت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية للمواطن سامي الرجوب (52 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية بتركيا إلى 20، فيما سجلت 11 إصابة سابقة.