زراعة غزة تفتتح موسم حصاد القمح

وطن: افتتحت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، موسم حصاد القمح والشعير للعام 2020-2021، في أرض المزارع بكر الريس في منطقة "جحر الديك" إلى الشرق من وسط القطاع.

وحضر الافتتاح وكيل الوزارة، إبراهيم القدرة، وعدد من المدارء، وبمشاركة واسعة من الفعاليات المجتمعية والمزارعين.

وأفادت الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية بالوزارة، أن المساحة الإجمالية المزروعة من المحاصيل الحقلية في محافظات قطاع غزة للموسم الحالي 2020 - 2021، بلغت حوالي (16.000) دونم، أهمها محصولي القمح والشعير، بالإضافة إلى محاصيل أخرى منها العدس والبيقا والبرسيم والحمص وقصب السكر.

وذكرت أن المساحة الإجمالية لهذا الموسم من القمح والشعير، قُدرت حوالي (15.000) دونم، موزعة في محافظات القطاع غزة، حيث أن أكبر هذه المساحات في المحافظة الوسطى تليها محافظة شمال غزة.

وأوضحت الزراعة، أن أهمية محصولي القمح والشعير، تكمن في توفير كميات كبيرة من الحبوب والقش لمربي الثروة الحيوانية، حيث يتوقع هذا الموسم إنتاج (5000) طن من حبوب القمح و الشعير، بالاضافة إلى حوالي (7.500) طن من القش.

كما يتوقع أيضًا هذا الموسم إنتاج (2000) طن من الأعلاف الخضراء وأهمها البرسيم.

وتلعب الظروف الجوية والتغير المناخي دورًا هامًا في إنتاج المحاصيل الحقلية، حيث تتأثر بشكل كبير بمعدلات سقوط الأمطار، مما يؤثر على الانتاج كمًا ونوعًا، حسب الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية بوزارة الزراعة.