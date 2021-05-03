الاسيرة خالدة جرار: تأجيل الانتخابات ضرباً للتوافق الوطني الشامل

رام الله - وطن: قالت الأسيرة خالدة جرار اليوم الاثنين أن تأجيل الانتخابات يعتبر ضرباً للتوافق الوطني الشامل الذي يسعى لإعادة بناء منظمة التحرير والمجلس الوطني والنظام السياسي الفلسطيني برمته.

وأشارت في رسالة وصلت من سجن"الدامون" أن الحل الأمثل لمغادرة حالة الاستعصاء السياسي الحالية هو التعامل مع الإطار القيادي أو لقاء الأمناء العامين للفصائل باعتباره قيادة مؤقته لشعبنا تأخذ على عاتقها التأسيس لاستراتيجية وطنية شاملة تستند بجوهرها على مقاومة الاحتلال ومغادرة مسار أوسلو وتجلياته للأبد.

ولفتت إلى أن كل القوى المعارضة لتأجيل الانتخابات وسياسات التفرد والإقصاء ستضغط حالياً بإتجاه عقد لقاءات للأمناء العاميين وللإطار القيادي المؤقت باعتباره المرجعية الأولى لشعبنا إلى حين تشكيل مجلس وطني جديد.

وتطرقت جرار في رسالتها الى الأوضاع في سجن الدامون حيث تُعتُقُل غالبية الاسيرات وفي معبار سجن هشارون حيث تقبع الاسيرات اللواتي يُنقلن للمحاكم، قائلة انهن يعشن ظروف صعبة ومعقدة في ظل التصعيد المستمر من قبل مصلحة السجون وتعديها على حقوق الاسيرات التي كفلتها القوانين الدولية.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت جرار بتاريخ 31/10/2019 من منزلها الكائن في مدينة رام الله، واصدرت محكمة الاحتلال حكماً بالسجن الفعلي بحقها لمدة 24 شهراً و12 شهراً وقف تنفيذي لمدة 5 سنوات وغرامة مالية تقدر بـ4000 شيقل.

المصدر: مركز حنظلة