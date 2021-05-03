"هيئة الأسرى": نقل الأسير المضرب عماد سواركة من "عسقلان" إلى "عيادة سجن الرملة"

وطن: نقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الأسير المضرب عن الطعام عماد سواركة من سجن عسقلان إلى "عيادة سجن الرملة".

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، أن الأسير سواركة (37 عاما) من مدينة أريحا، يخوض معركته احتجاجاً على اعتقاله الإداري منذ 47 يوما، وقد كان قد أعلن إضرابه بعد تمديد اعتقاله إداريا لأربعة أشهر، ليكون هذا التمديد هو الثالث بشكل متتالي بنفس مدة التجديد.

وأضافت، أن الأسير سواركة يواجه حاليا أوضاعا صحية سيئة، حيث يعاني من إرهاق، وهزال عام بالجسم، وآلام بالبطن والرأس والمعدة، وفقد من وزنه أكثر من 18 كغم. وهو معتقل منذ شهر تموز من العام الماضي، وقد أمضى 10 سنوات داخل سجون الاحتلال، وهو متزوج، وأب لخمسة أبناء.

أما عن الأسير الصحفي علاء الريماوي (43 عاماً) من مدينة رام الله، فهو يواصل إضرابه لليوم 13 على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري، ويقبع حاليا داخل زنازين "معتقل "عوفر" بظروف قاسية، وهو معتقل منذ تاريخ 21 نيسان من العام الجاري، وقضى 11 عاما داخل معتقلات الاحتلال، وهو متزوج، وأب لخمسة أبناء.