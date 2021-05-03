وزيرة الصحة: نصف مليون جرعة من لقاح سبوتنيك ستصل هذا الشهر على دفعات

وطن: قالت وزيرة الصحة د. مي الكيلة إن انخفاض أعداد الوفيات ونسبة إشغال المشافي إلى 48% يبشر بمؤشرات أفضل من الفترة الماضية، مؤكدة أن الأوضاع تتجه إلى التحسن.

وحذرت وزيرة الصحة من وصول الطفرتين البرازيلية والهندية إلى فلسطين، داعية الجميع للالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأشارت في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الإثنين، إلى وصول نسبة المطعمين في فلسطين إلى 12% من مجمل المواطنين المستهدفين، موضحة أنه بعد تطعيم الطواقم الصحية وكبار السن تم البدء بتطعيم مجموعات أخرى من المواطنين.

واوضحت وزيرة الصحة أنه من المنتظر وصول نصف مليون جرعة من لقاح سبوتنيك تم شراؤها من ميزانية الحكومة خلال هذا الشهر، لافتة الى أن المطاعيم ستصل على دفعات.

من جهة أخرى، أكدت د. الكيلة أن هناك مؤشرات إيجابية للتوصل لاتفاق مع نقابة الأطباء بحلول مساء هذا اليوم لفك الإضراب.