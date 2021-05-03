الاحتلال يعتقل 7 شبان من بيت لحم والقدس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، شابين من مدينة بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين مهند جمال نواورة (25 عاما)، وابراهيم ناصر الورديان (22 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما .

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 5 شبان من بلدتي حزما والطور.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عبد الله حسين الخطيب، ومحمد حمزة مبارك، وأيمن خضر عقاب، ونديم عبد الحميد الخطيب، وذلك عقب دهم منازل ذويهم في بلدة حزما، وتفتيشها.

وأضافت، ان قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مجدي خالد الهدرة، عقب تفتيش ودهم منزل ذويه واستجواب ساكنيه في بلدة الطور.

(وفا)