خالد بطراوي يكتب لوطن: تبا لي

قدت سيارتي عائدا الى المنزل بعد أن أوصلت إبني الى مكان عمله. شاهدت هذا الكم الهائل من الموظفين ( في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والشركات) المتوجهين الى مكان عمل كل منهم .... وجوه متعبة قلما ترى إبتسامة الصباح على محياها. نظرت الى جيل الشباب منهم، قلت علّني أجد وجها هادئا .. ضاحكا ... مرتاحا لا تظهر عليه الهموم.

ما الذي قدمناه للجيل الجديد من الحد الأدنى لسبل العيش والتفكير بالمستقبل والطموح والأحلام بإيجاد عمل ملائم كل وفقا لتخصصه وبتكوين أسرة؟ وكيف لي أن لا أتفهم عدم الإرتياح هذا الذي أراه في وجوه الشباب ... بل والقلق والتوتر ... وهم يرزحون تحت نير الإحتلال من جهة، وتحت وطأة الظروف الإقتصادية الصعبة جدا.

شاب أو فتاة يتطلعان الى تكوين أسرة ... تنهال عليهما الأعباء ... فدون الحديث عن متطلبات الخطوبة والعرس ( وهذه الأيام على أقلها بسبب جائحة كورونا) ودون الحديث عن "تعفيش" المنزل أو " عش الزوجية" ... سأفترض أننا تخطينا ذلك كله بمساعدة الأهل ودون أن يتحمل "العرسان الجدد" أية ديون و/أو قروض بنكية.

عليهما أولا أن يعملا إثناهما، فلا مجال لأن تجلس الزوجة في البيت ويتم الإعتماد على دخل الزوج، لذلك أصبح عمل الزوجة ليس فقط مطلبا نسويا جندريا، بل أيضا حاجة حياتية.

ولو إفترضنا أن الزوج والزوجة يعملان، ويتقاضى كل منهما راتبا يصل الى ثلاثة آلاف شيكل (3000 شيكل) أي بما مجموعه ستة آلاف شيكل شهريا ( وهذا طبعا مبلغ مبالغ فيه) .... قلت لذاتي دعني أحلل كيف يتم صرف هذا الدخل الشهري.

نبدأ أول ما نبدأ بأجرة البيت ولنفترض أنها في حدها الأقصى (1500 شيكل) – وهذا أيضا ضرب من الخيال – ولنفترض أن رسوم الكهرباء والماء الشهرية (250 شيكل) ولنفترض أن لا رسوم للهاتف .. فلا يوجد هاتف، ولكن يوجد جهازي محمول كل منهما يكلف ( 100) شيكل بما مجموعه (200 شيكل) وأن تكاليف النظافة المنزلية من منظفات للملابس والأواني هي بواقع (200 شيكل) وأن رسوم النفايات والحراسة والكناسة السنوية لدى الهيئة المحلية هي أيضا (200 شيكل) وأن ضريبة المعارف هي (150 شيكل) وأن رسوم مساهمة كل شقة في تنظيف العمارة والخدمات هي أيضا (100 شيكل)، وأن لا رسوم للتأمين الصحي فكلاهما مغطيان من وظيفتهما، لكن لا يخلو الأمر من فحوصات ومراجعات أطباء وأدوية بمبلغ (200 شيكل) شهريا وخاصة إذا أصبحت " المدام" حامل، ورسوم المواصلات من وإلي العمل على إفتراض وجود سيارة خصوصية هي (200 شيكل) عبارة عن بنزين شهريا و (200 شيكل) رسوم تأمين وترخيص شهرية ( دون الحديث عن تكلفة صيانة شهرية)، ومبالغ نثريات متفرقة تصل الى (200 شيكل) فنصل بذلك أيها الأحبة الى مبلغ (3400 شيكل) شهريا تشكل جميعها مبالغ الحد الأدنى لأي عائلة شابة ليس لديها أولاد لمصاريف جارية دون الحديث عن المأكل والملبس .. ولو أضفنا كحد أدنى (2000 شيكل) الى المأكل والمشرب والملبس نكون قد وصلنا الى مبلغ (5400 شيكل) كمصاريف شهرية هي الحد الأدنى، مفترضين أن "العرسان" من غير المدخنين أو قررا تركه ليس لأسباب صحية بل لأسباب مالية.

ما الذي تبقى؟ مبلغ 600 شيكل ... فكيف "للعرسان" أن يفكرا بالجلوس جلسة "رومانسية" مرة في الشهر في مقهى يحتسيان القهوة ويتناولان "قطعة جاتوه" ... يغسلان تعب الشهر المنصرم؟ .... ألا نراهما يتجنبان المناسبات الإجتماعية والمباركات التي تحتاج الى هدايا؟ .... ألا نراهما يتجنبان "العزايم" ودعوة اصدقاء لهما على مأدبة عشاء بسيط أو ذهابهما اليها .. فالدنيا ... "قرضة ودين" كما يقولون.

تبا لك يا كاتب هذه المقالة المهلوس ... تريدهم أن ينطلقوا الى أعمالهم ووجوههم مرتاحة والإبتسامة " من الناب الى الناب" .... صحيح إنك ... مهلوس.