الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من نابلس ويشدّد من اجراءاته على حاجز زعترة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 11 مواطنا من محافظة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مالك جميل يوسف الشرقاوي (25 عاما)، على حاجز بيت شرف غرب نابلس، وهو من سكان عسكر الجديد.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية جالود جنوب نابلس فجرا، واعتقلت 10 مواطنين، وهم: نسيم فرح فرحان عباد، وسمير سامي فرحان عباد، ومحمد سامي فرحان عباد، وركان شاهر يونس فهيدات، ومحمود شاهر يونس فهيدات، وابراهيم شاهر يونس فهيدات، ومحمد كمال فرحان عباد، ووليد عبد الكريم محمد حمود، ويوسف ناجح محمد حمود، ومحمد احمد يعقوب مطير.

وتأتي عملية الاقتحام للقرية بالتزامن مع هجوم المستوطنين، وإضرامهم النيران في أراضي المواطنين.

من جهة أخرى، شدّدت قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح من إجراءاتها على حاجز زعترة جنوب نابلس، ما أسفر عن أزمة مرورية في المكان.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت جميع الحواجز والمداخل المحيطة بنابلس مساء أمس الأحد، ومنعت مئات المركبات من التنقل لساعات طويلة.

(وفا)