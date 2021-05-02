مصادر خاصة لوطن: اكثر من 20 قائمة انتخابية تتوافق على تشكيل جسم موحد للضغط على السلطة لاستكمال الانتخابات

وطن: عقدت اكثر من 20 كتلة انتخابية مساء الأحد اجتماعا موسعا في الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف إنشاء جسم يمثلها، بهدف ممارسة الضغوط على السلطة لاستكمال العملية الديمقراطية.

وقالت مصادر لوطن ان الاجتماع عقد في مدينة الخليل وقطاع غزة بمشاركة اكثر من 20 كتلة انتخابية، حيث من المقرر ان تعقد الأثنين مؤتمر صحفي الساعة الرابعة عصر بالتزامن امام لجنة الانتخابات المركزية في مدينة البيرة وامام مقر المجلس التشريعي في غزة للإعلان عن فحوى الاجتماع وما تم الاتفاق عليه بين الكتل.

ولفتت المصادر ان محور الاجتماع انصب على توحيد الجهود من اجل اجراء الانتخابات التشريعية والضغط على السلطة لإصدار مرسوم بشأن الانتخابات واستكمال العملية الديمقراطية الانتخابية وتجديد الشرعية السياسية للشعب الفلسطيني.

واكدت المصادر ان القوائم المترشحة أكدت أنها باتت تمثل مرجعية للشعب الفلسطيني لانها تمثل كل أطياف المجتمع الفلسطيني، وانها تؤكد على ضرورة تجديد الشرعية الفلسطينية حتى لا نذهب للمجهول في ظل الوضع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، ونظرا الاحتقان في الشارع وعدم رضا المواطن عن الحالة العامة التي يعيشها، في ظل وجود سلطات منتهية الولاية، وحرمان المواطن من حقوقه السياسية، وما يتعرض له من هجمة مستمرة من قبل دولة الاحتلال.

واكدت المصادر ان الكتل أكدت على ضرورة تحمل السلطة الفلسطينية لمسؤوليتها تجاه المواطن واحترام القانون واستكمال العملية الانتخابية.

واكدت المصادر ان الكتل ناقشت العديد من المسائل المتعلقة بالانتخابات والتي باتت تهم الجميع الوطني، وتأمل ان يسهم الجسم الجديد الذي تنوي تشكيله في خلق حالة ضغط على القيادة السياسية لاستكمال العملية الانتخابية.

