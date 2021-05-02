"الديمقراطية" تبارك عملية حاجز زعترة وتدعو لتصعيد المقاومة ضد الاحتلال

وطن: باركت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، العملية البطولية التي وقعت مساء اليوم الأحد على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.

وأكدت الجبهة أن هذه العملية، هي حق مشروع لشعبنا الفلسطيني، والتي تأتي رداً على إرهاب حكومة الاحتلال المنظم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، من الإعدامات للاستيطان والتهويد والاعتقالات والاعتداءات على المصلين وصولاً لجرائم التهجير في أحياء القدس المحتلة بالشيخ جراح وسلوان.

ودعت لتصعيد المقاومة بكافة أشكالها ضد قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين. وتؤكد على ضرورة التسريع بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية عملاً بمخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.