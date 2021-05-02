الشعبية تبارك عملية زعترة وتؤكد "لا مكان للاحتلال"

وطن: باركت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى ، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء اليوم الأحد، عملية زعترة مؤكدةً "لا مكان للاحتلال على أرضنا ولا خيار له سوى الرحيل".

وقالت الكتائب في بيان لها، "تبارك كتائب الشهيد أبو علي مصطفى عملية استهداف جنود الاحتلال بالقرب من حاجز زعترة جنوب نابلس التي أدت إلى إصابة ثلاثة من المستوطنين جراء إطلاق النار عليهم بشكل مباشر من سيارة مسرعة".

وأكد الكتائب على أن هذه العملية هي رد طبيعي ومتوقع من أبطال شعبنا والمقاومة، في ظل استمرار الجرائم وتصاعدها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، كما جاء.

وأضافت "وإذ تتابع الكتائب هذا الفعل المقاوم البطل، تبارك العملية وتؤكد، على الاحتلال أن يدرك أنه لا مكان له على أرضنا و لا خيار له سوى الرحيل".

"بوابة الهدف"