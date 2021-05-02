حماس: عملية زعترة رد طبيعي على عدوان الاحتلال على القدس والمسجد الأقصى

وطن: باركت حركة حماس عملية اطلاق النار في قلب حاجز زعترة العسكري الذي تتمركز عليه قوات ما يسمى النخبة في جيش الاحتلال.

وقالت حماس "إن رسالة عملية زعترة البطولية واضحة لجيش الاحتلال وقادة العدو أن البندقية السمراء التي يحملها الأبطال من أبناء شعبنا جاهزة للدفاع عن القدس والأقصى."

ودعت حماس ال"جماهير في الضفة والداخل المحتل وفي القدس المحتلة إلى تصعيد المقاومة في وجه مخططات جماعات الهيكل التي تنوي اقتحام الأقصى في الـ ٢٨ من رمضان".