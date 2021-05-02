"محدث" .. إصابة 3 مستوطنين في إطلاق نار على حاجز زعترة العسكري قرب نابلس

وطن: تضاربت الانباء العبرية ازاء العملية الفدائية التي وقعت على حاجز زعترة قرب مدينة نابلس، فبعد ان قالت ان 3 جنود من جيش الاحتلال اصيبوا، اكدت لاحقا ان المصابين هم من المستوطنين الذين تواجدوا في المكان.

وذكرت مصادر عبرية ان 3 مستوطنين اصيبوا بجروح اثنين منهم بجروح خطيرة، إثر إطلاق النار عليهم على حاجز زعترة جنوب نابلس، من قبل مركبة مسرعة.

وذكرت مصادر عبرية أن مركبة مسرعة استهدفت الجنود والمستوطنين على الحاجز، ما ادى إلى اصابة ثلاثة منهم، إصابة اثنين منهم وصفت ببالغة الخطورة، فيما انسحبت المركبة بسلام.

وهرعت سيارات الاسعاف الاسرائيلية ومركبات جيش الاحتلال الى المكان واعلنت حالة التأهب.

وشددت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الاحد، من إجراءاتها العسكرية في محيط مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال شددت من اجراءاتها على مختلف مداخل مدينة نابلس، وتقوم بعمليات تفتيش دقيقة، وتعيق حركة المواطنين، خاصة الخارجين من المدينة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال انتشرت بشكل واسع، ونصبت عدة حواجز على مختلف الطرق الواصلة بين محافظات رام الله ونابلس وقلقيلية وطولكرم وجنين.