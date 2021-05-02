الجهاد: المقاومة لن تكون بمنأى عما يحدث بالقدس وجاهزة للرد

وطن: أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، اليوم الاحد، أن المقاومة في غزة "لن تكون بمنأى عما يحدث في مدينة القدس جراء انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين، وفي حي الشيخ جراح" ، قائلاً: إن "المقاومة دائمًا تؤكد أنها على أتم الجهوزية للرد على جرائم الاحتلال ورسالتها في بداية الأحداث كانت واضحة تماما".

وأضاف القيادي المدلل في حديث صحفي، أن ما يحصل من انتهاكات إسرائيلية في المدينة المقدسة، "جريمة تضاف الى جرائم الاحتلال ضد أهالي القدس".

وأشار إلى أنه من الواضح أن محكمة الاحتلال لا تمت الى القانون الإنساني بشيء، وتابع: "هى نفسها التي تغطى جريمة الاحتلال الجديدة بحق اهلنا في حي الشيخ جراح".

وأوضح المدلل، أن المطلوب فلسطينيًا أن تعلن الرفض للجريمة التي ترتكب بحق اهلنا في الشيخ جراح بانتفاضة شعبية في الضفة الغربية والقدس وتفعيل المقاومة بكافة اشكالها.

وشدّد القيادي، على أن جرائم الاحتلال بحق اهالي الشيخ جراح "لن تتوقف عندهم بل هي حلقة في سلسلة جرائم مستمرة تهدف لتفريغ القدس كاملة من أهلها وتحويلها الى عاصمة (إسرائيل) "اورشليم".

ودعا المدلل، الجامعة العربية والسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي بأن يتحملوا مسؤولياتهم في مواجهة جرائم الاحتلال ضد ابناء شعبنا في القدس وضواحيها.