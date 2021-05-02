" فتح " تدعو للإسراع بمجريات التحقيق في حادثة الاعتداء على منزل " نزار بنات "

وطن: دعا الناطق الرسمي باسم حملة حركة فتح في محافظة نابلس كايد معاري الأجهزة الأمنية إلى الاسراع في مجريات التحقيق بحادثة الاعتداء على منزل المواطن نزار بنات، ومحاسبة المعتدين وفقا للقانون.

وأكد ميعاري في بيان صحفي وصل " وطن " نسخة منه، اليوم الأحد، أن الرفض الوطني الكبير لبيان قائمة بنات التي تطالب بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني لا يبرر الاعتداء عليه وعلى أسرته".

وأهاب ميعاري بالصحفيين والمؤسسات الاعلامية والحقوقية وكذلك المواطنين بانتظار نتائج التحقيق وعدم القاء التهم دون تثبت لما لذلك من أثر سلبي على صعيد السلم الأهلي الداخلي الذي يعتبر خطا أحمر ولا يجوز العبث به.

وأضاف: " إن بيان قائمة بنات وما جرى من اعتداء لا يجب أن يلفت الأنظار عن المعركة التي يخوضها شعبنا في حي الشيخ جراح بالقدس، ولا عن ضرورة تكثيف العمل من أجل فرض إجراء الانتخابات في القدس".

وأشار ميعاري إلى أن حركة فتح لا تنطلق في علاقتها مع القوائم المتنافسة من منطلق التصادم، وهناك ٣٥ قائمة منافسة لفتح وأشد معارضة من المواطن بنات، ولم يكن هناك أي مساس بها ايمانا بالشراكة واحتراما لحقوق كافة ابناء شعبنا بالتعبير عن اراءهم بحرية.