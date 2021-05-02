إغلاق معبر كرم أبو سالم 5 أيام الشهر الجاري

وطن: أعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود أنها أبلغت شركات القطاع الخاص بأيام إغلاق معبر كرم أبو سالم في عيد الفطر السعيد، والأعياد الإسرائيلية لشهر مايو 2021.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، اليوم الأحد، أن إغلاقات معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق قطاع غزة ستكون على النحو التالي:

1-الخميس: 13/05/2021 بسبب عيد الفطر

2-الجمعة: 14/05/2021 الإجازة الأسبوعية

3-السبت: 15/05/2021 الإجازة الأسبوعية

4-الأحد: 16/05/2021 أعياد إسرائيلية

5-الاثنين: 17/05/2021 أعياد إسرائيلية

وأشارت اللجنة الرئاسية إلى أنه سيعاد فتح المعبر يوم الثلاثاء الموافق 18/05/2021، وأنها ستقوم يوم الأربعاء 12/05/2021 بعمل التنسيقات المطلوبة ليوم الثلاثاء.

ووجهت نداءً لجميع شركات القطاع الخاص بأخذ التدابير اللازمة قبل الاغلاق لتفادي أي ضرر يقع على نقل البضائع من وإلى قطاع غزة في أيام الإغلاق.

ويعتبر كرم أبو سالم المعبر التجاري الوحيد للقطاع مع الاحتلال، ويعمل خمسة أيام أسبوعيًا لأصناف معينة من البضائع، ويتعرض لإغلاقات متكررة، في أوقات التوترات الأمنية والأعياد.