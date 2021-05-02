الاتحاد الأوروبي يعبّر عن قلقه من الاعتداء على منزل المرشح بقائمة "الحرية والكرامة" نزار بنات

وطن: أعرب الاتحاد الأوروبي في فلسطين عن قلقه، من الاعتداء الذي تعرض له منزل المرشح في قائمة "الحرية والكرامة" الناشط نزار بنات، الليلة الماضية.

وقال الاتحاد الأوروبي في فلسطين، بتصريح مقتضب له على موقع "تويتر"، الأحد (2/5/2021)، "تابعنا بقلق الهجوم الذي حدث على منزل الناشط نزار بنات، ونؤكد أن العنف ضد السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أمر غير مقبول، وعلى السلطة الفلسطينية احترام حرية التعبير وحماية النشطاء".

وكان المرشح بنات قال، السبت، إن مجهولين وصفهم بـ " الزعران"، أطلقوا النار وقنابل صوتية تجاه منزله في بلدة دورا، جنوب الخليل.

وأوضح بنات، في فيديو عبر صفحته على (فيسبوك)، أن زوجته المصابة بفيروس (كورونا)، وابنته الرضيعة كانتا متواجدتان داخل المنزل لحظة الهجوم.