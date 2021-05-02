المشروبات الوطنية توزع طرودا غذائية على العائلات المحتاجة في محافظات الوطن

وطن: في إطار التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك، قدمت شركة المشروبات الوطنية "كوكاكولا/ كابي" وشركة طيف لمنتجات الألبان، مئات الطرود الغذائية لصالح الأسر المحتاجة في عدة محافظات.

وخلال الحملة التي بدأتها شركة المشروبات الوطنية بالتعاون مع لجان الزكاة والجمعيات الخيرية بتوزيع الطرود الغذائية على العائلات المعوزة في كل من محافظات جنين، ونابلس، وقلقيلية، وسلفيت، وطولكرم، ورام الله والبيرة، وبيت لحم، والخليل، حيث اشتملت الطرود الغذائية على مواد تموينية أساسية تحتاجها الأسر خلال الشهر الفضيل، إضافة إلى مجموعة من منتجات شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا، ومنتجات شركة الطيف للألبان.

وقال مدير عام شركة المشروبات الوطنية عماد الهندي إن هذه المساعدات الغذائية التي وزعتها الشركة مع بدء شهر الخير في عدد من محافظات الوطن، ما هي الا جزء بسيط تجاه أهلنا، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا التي فاقمت أوضاعهم.

وعبر الهندي عن سعادته بانتهاء الحملة وتوزيع الطرود الغذائية على الأسر المتعففة، والحالات الاجتماعية، والأيتام، مؤكداً أن هذه الشرائح تحتاج منا الرعاية والاهتمام، مشدداً على ضرورة وقوف كافة الجهات والمؤسسات إلى جانبها دائماً، وتقديم كل ما يلزم من دعم لسد احتياجاتها والتخفيف عنها، خاصة خلال شهر رمضان.

وأكد الهندي التزام المشروبات الوطنية بمواصلة تنفيذ الحملات والأنشطة الإنسانية تجاه مجتمعنا في كافة أرجاء محافظات الوطن، بما فيها حملات الخير خلال الشهر الفضيل، وحرصها على مساعدة العائلات المتعففة حتى تتمكن من تخطي ظروفها الاقتصادية الصعبة، مثمناً الجهود والدور الكبير الذي لعبته لجان الزكاة منذ انطلاق توزيع الطرود الغذائية.