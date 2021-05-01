بدء اعتصام مفتوح في المنازل الأربعة المهددة بالإخلاء في حي الشيخ جراح

وطن: بدأ العديد من المقدسيين ومن أبناء شعبنا من مختلف أرجاء القدس وأراضي الـ48، التجمع مساء اليوم السبت، في حي الشيخ جراح للبقاء في المنازل الأربعة المهددة بالإخلاء اعتبارا من يوم غد لصالح المستوطنين.

وقال صالح دياب من حي الشيخ جراح، إن النشاطات متواصلة بشكل كبير في حي الشيخ جراح، للدفاع عنه ولحماية القدس بأكملها.

وأضاف أن المحكمة العليا ستقوم يوم غد بإصدار قرار يتعلق بأربعة بيوت لإخلائها، وبعد ثلاثة أشهر وتحديدا في الاول آب القادم سيتم إخلاء اربعة بيوت أخرى.

وبين أن المنازل الأربعة المهددة بالإخلاء تعود لعائلات الكرد، واسكافي، والقاسم، والجعوني، وهم يقطنون في كرم الجعوني، ويسكنها قرابة 50 نفرا، أما المنازل الاخرى المهددة بالإخلاء في 1-8 القادم يقطنها 70 مواطنا.

وتابع: يوجد حاليا 550 شخصا مهددين بالإخلاء من منازلهم خلال الفترة القادمة، من أصل 2200 مهددين بالإخلاء بشكل كامل من الحي في المرحلة المقبلة.

بدوره، قال المقدسي محمد الصباغ، المقيم في حي الشيخ جراح، سنتوجه غدا للمحكمة في الجلسة الخاصة بالبيوت الأربعة الاولى من أجل دعم أصحابها، وستبدأ الجلسة الساعة الحادية عشرة صباحا ونتوقع إما أن يكون هناك قرار بالإخلاء الفوري أو تمديد النظر في القضية، وبناء على قرار المحكمة سنقرر الخطوات التالية، ولكننا سنكثف التواجد في الحي لحماية المنازل من أي محاولة للمستوطنين للاستيلاء عليها.

(وفا)