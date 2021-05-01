استقبال طائرة تحمل على متنها 180 سائحاً بدعم من هيئة تنشيط السياحة الاردنية

وطن: تحط في مطار 'الملك حسين الدولي'، في مدينة العقبة ، اليوم السبت اول طائرة (تشارتر) قادمة من بلغاريا صوفيا والتابعة لاكبر الشركات السياحية في بلغاريا Dream Holidays بالتعاون مع شركة خبراء الاردن والتي تضم على متنها 180 سائحا.

وزير السياحة والاثار الأردني نايف حميدي الفايز اكد على اهمية هذه الخطوة التي من شانها بدء عودة العمل على استقطاب المزيد من رحلات الطيران الى مدينة العقبة مباشرة بعد الفترة الطويلة لتعليق حركة الطيران عملا بقيود منع تفشي فيروس كورونا .

واكد ان استقبال الطائرة السياحية اليوم في العقبة وانطلاق السياح منها لزيارة كافة المواقع السياحية والاثرية في المملكة سيدعم السياحة ويحرك عجلة الحركة السياحية ويدعمها نحو الامام .

من جانبه قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية الدكتور عبدالرزاق عربيات ان نجاح هذه الخطوة جاءت بجهود مشتركة وبروح الفريق الواحد بين وزارة السياحة والهيئة وسلطة العقبة والشركات السياحية المعنية بهدف النهوض بالنشاط السياحي في المملكة.

واضاف عربيات ان الهيئة قامت باتباع سياسية الدعم باستقطاب الطيران العارض بعد اعفاء الحكومة لضريبة المغادرة على الطيران العارض والمنتظم ومنخفض التكاليف في مطار الملك الحسين الدولي في مدينة العقبة الاقتصادية الخاصة.

واشار عربيات ان الهيئة تعمل جاهدة على استقطاب طائرات من دول اخرى، مبينا ان لدى الهيئة استراتيجية متكاملة لدعم الطائرات العارضة منخفضة التكاليف على ان تكون وجهه طيران مباشرة الى مدينة العقبة .

من جهته، أكد صالح هلالات مدير عام شركة خبراء الاردن، الشركة المنظمة للرحلات للمملكة، "يأتي عملنا بجهد حقيقي وبدعم من هيئة تنشيط السياحة الاردنية من خلال برنامج الحوافز والدعم المباشر الذي اطلقته الهيئة والذي ساهم لعودة حركة الطيران الى مدينة العقبة".

وقال ان "شركة خبراء الاردن تعمل بكامل طاقتها لتقديم الخدمة السياحية المتميزة للمجموعات السياحية القادمة للأردن والحرص على عودة هذه المجموعات مرضية من الخبرة التي اكتسبوها من جولتهم في ربوع الأردن الذي يخدم كل ما يريده السائح من جميع انحاء الأرض'.