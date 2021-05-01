الولايات المتحدة تبدأ رسميا في سحب قواتها من أفغانستان

وطن: بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) رسميا سحب قواتها من أفغانستان، بعد أن شاركت هناك في العمليات العسكرية على مدى ما يقرب من عشرين عاما.

وقال متحدث باسم حركة طالبان إن تأخر القوات الأمريكية في الانسحاب عن الموعد المتفق عليه فيه خرق للاتفاقية التي جرى التوصل إليها العام الماضي. وأضاف أن هذا يعني أن المسلحين ليسوا ملزمين بعدم مهاجمة القوات الأجنبية.

وكان ممثلون عن أفغانستان والولايات المتحدة والصين وروسيا وباكستان قد دعوا الجمعة إلى الالتزام بالسلام خلال عملية الانسحاب.

وأفادت تقارير بوقوع اشتباكات عنيفة في إقليم غازني حيث داهم مسلحون من طالبان موقعا عسكريا .