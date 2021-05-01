الشرطة تقبض على مشتبه به وزوجته بالتهديد و التشهير الالكتروني في نابلس

وطن: قبضت الشرطة، اليوم السبت، على مشتبه به وزوجته بالتهديد والتشهير والابتزاز لمواطنة عبر الفيس بوك في نابلس .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على شكوى تقدمت بها مواطنة لفرع المباحث العامة في شرطة المحافظة مفادها قيام مجهول بتهديدها والتشهير بها ونشر صورها الخاصة عبر الفيس بوك .

وبالبحث والتحري تم حصر الاشتباه بإحدى السيدات وزوجها والقبض عليهما.

وأكدت الشرطة بأنه تم التحفظ على المشتبه بهما لحين إحالتهما إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما أصولا .