حماس تجري حوارات للوصول لـ"خارطة طريق" من أجل الانتخابات

وطن: أعلن عضو المكتب السياسي لـ"حماس" حسام بدران، السبت، أن الحركة بدأت التواصل مع أحزاب وقوائم انتخابية للتوصل إلى "خارطة طريق" لمنع سلب حق الفلسطينيين بالانتخابات.

وقال بدران: "إن الحركة بدأت التواصل مع الأحزاب والقوائم الانتخابية، من أجل الوصول إلى خارطة طريق قابلة للتطبيق لمنع سلب الشعب الفلسطيني حقه بالانتخابات".

وأضاف أن "حماس تحترم مكونات شعبنا، وتريد إجراء حوارات حقيقية مع الجميع، للوصول إلى استراتيجية للتعامل مع المرحلة القادمة".

وتابع بدران أن هناك إجماعا وطنيا على ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية.

ولفت إلى أن "ما حصل من تراجع عن المسار الوطني الذي بدأناه معا منذ عام تقريبا، تم بقرار حزبي خالص من فتح والرئيس محمود عباس".

وأشار إلى أن لدى حماس خياراتها إذا كان أحد يريد تعطيل المسار الوطني، دون مزيد توضيح.

وأكد أن "الحوار هو الطريق الأسلم والأصوب للوحدة الفلسطينية، ولا يتم عبر شعارات عامة ودون تحديد أجندة و مواعيد".

وطالب بدران "بألا تكون أي خطوة قادمة ترقيعية أو تجميلية لما ما حدث من تعطيل الانتخابات".