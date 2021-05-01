'اليسار الموحد' تدعو القوى لعدم تمرير مساعي الاحتلال لإخراج القدس من الانتخابات

وطن: جددت قائمة (اليسار الموحد)، التابعة لحزب الشعب الفلسطيني والاتحاد الديمقراطي "فدا"، رفضها إجراء العملية الانتخابية دون ضمان مشاركة المقدسيين فيها، مشاركة كاملة، ترشيحاَ ودعاية وتصويتاَ في داخل مدينتهم، وتحت اشراف كامل من لجنة الانتخابات المركزية.

وفي بيان لها، أكدت القائمة أن مكانة ومشاركة القدس في العملية الانتخابية، ليست قضية فنية، بل هي قضية سياسية وطنية، تقوم على ضرورة تفويت الفرصة على الاحتلال لإخراجها من الولاية والعملية الانتخابية الفلسطينية، بهدف عزلها عن هوية وحقوق شعبنا الفلسطيني، ومحاولة تكريس واقع الاحتلال وسياساته فيها.

ودعت قائمة (اليسار الموحد) جميع القوى الفلسطينية والكتل الانتخابية إلى التمسك بهذا الموقف، والذي سبق وان تم الاجماع عليه في كل الحوارات الوطنية، وصياغة الآلية المشتركة لتحقيقه، بما يضمن ممارسة الحق الديمقراطي الفلسطيني بالانتخابات، وفي ذات الوقت، بما يضمن عدم تمرير المساعي الإسرائيلية لتكريس عزل القدس وتطبيق "صفقة القرن".