قائمة "عمداء الأسرى" ترتفع إلى 65 أسيرا

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن قائمة "عمداء الأسرى" وهو مصطلح يطلق على من أمضوا أكثر من 20 عاما على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ارتفعت اليوم لتصل الى 65 أسيرا، حيث انضم اليها الاسير الرفيق وائل نعيم الجاغوب (45 عاما)، من نابلس والمعتقل منذ 1 آيار/ مايو 2001.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال قد اعتقلت الجاغوب وأصدرت بحقه حكما بالسجن المؤبد مدى الحياة، أمضى منها 20 عاما متنقلا بين عدة سجون.

والجاغوب أحد قيادات الحركة الأسيرة، تعرض للعزل عدة مرات، وما يزال يقبع في زنازين العزل الانفرادي منذ قرابة عشرة أشهر.

وبينت الهيئة أنه من بين عمداء الأسرى يوجد نحو 33 أسيرا مضى على اعتقالهم اكثر من 25 عاما، منهم 25 منذ ما قبل اوسلو، و13 مضى على اعتقالهم ما يزيد عن 30 عاما، أقدمهم الأسيرين كريم وماهر يونس، المعتقلان منذ عام 1983.

ولفتت إلى وجود عشرات آخرين ممن تحرروا في صفقة "شاليط" عام 2011، واعتقلوا مجددا عام 2014، وأعيدت لهم الأحكام السابقة، وأبرزهم الاسير نائل البرغوثي الذي أمضى 41 عاما على فترتين وما يزال في الاسر.