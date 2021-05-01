القدوة: يجب تحديد موعد الانتخابات قبل نهاية العام.. ولا بد من تشكيل حكومة كفاءات فصائلية لمواجهة التحديات

وطن: دعا ناصر القدوة، رئيسُ الملتقى الوطني الديمقراطي، السبت، إلى تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل نهاية هذا العام.

وفي مؤتمر صحفي عقده بغزة، تابع القدوة أنه لا بد من حكومة كفاءات فصائلية جديدة قادرة على مواجهة التحديات، مشيرًا أنه يجب إعادة بناء منظمة التحرير وتشكيل مجلس وطني جديد.

وأردف "نتشاور مع مروان البرغوثي بشأن الخطوة المقبلة"، مرحبا بالدعوة للحوار مع الأخذ في الاعتبار تغير المشهد السياسي.

وأشار أنه لا يجب أن نرهن الموقف الفلسطيني بموافقة "إسرائيل".

وأكد القدوة رفض أي حلول شكلية لمعالجة الأزمة، وأنه يجب إنهاء الإنقسام.