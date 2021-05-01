وزارة الثقافة تنعي المناضل والكاتب أحمد خليفة

وطن: نعت وزارة الثقافة الفلسطينيّة المناضل الباحث والمترجم والكاتب أحمد خليفة، الذي رحل عن عالمنا في العاصمة الأردنيّة عمّان، الخميس الماضي، عن عمر ناهز الـ 84 عاما، قضاها مدافعا ومناضلا في سبيل فلسطين الأرض والانسان والقضيّة.

وتقدّمت الوزارة في بيان النعي الذي وصل وطن نسخة عنه، من رفاق درب وأخوة وعائلة المناضل الوطني التاريخي بالتعازي والمواساة.

ولفتت الوزارة في بيانها، إلى أنّ المناضل خليفة، ولد في حيفا العام 1937 لعائلة لجأت إلى سوريا اثر النكبة العام 1948، وهو سياسي وباحث ومترجم فلسطيني، نشط في حركة القوميين العرب، وكان عضوًا في أول مكتب سياسي للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، وكما يعتبر خليفة من الرعيل الثقافي الأول، حيث يعتبر من الأوائل الذين أسسوا مجلات في الثورة الفلسطينيّة بعد النكبة مثل؛ مجلتي "الحرية" و"الهدف" مع غسان كنفاني .

كما عمل خليفة في مركز الأبحاث والدراسات الفلسطينيّة وساهم في الصدار مجلة "شؤون فلسطينية" في بيروت، وكما عمل أيضًا في مؤسّسة الدراسات الفلسطينيّة، حيث شارك في إصدار فصلية "مجلة الدراسات الفلسطينيّة" الصادرة عن المؤسسة ذاتها، وكما عمل أيضًا في مجلة اليوم السابع التي كانت تصدر من باريس في ثمانينيات القرن الماضي.