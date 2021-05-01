وزارة الثقافة تنعي المناضل والكاتب أحمد خليفة

وزارة الثقافة تنعي المناضل والكاتب أحمد خليفة
وطن: نعت وزارة الثقافة الفلسطينيّة المناضل الباحث والمترجم والكاتب أحمد خليفة، الذي رحل عن عالمنا في العاصمة الأردنيّة عمّان، الخميس الماضي، عن عمر ناهز الـ 84 عاما، قضاها مدافعا ومناضلا في سبيل فلسطين الأرض والانسان والقضيّة.
وتقدّمت الوزارة في بيان النعي الذي وصل وطن نسخة عنه، من رفاق درب وأخوة وعائلة المناضل الوطني التاريخي بالتعازي والمواساة.
ولفتت الوزارة في بيانها، إلى أنّ المناضل خليفة، ولد في حيفا العام 1937 لعائلة لجأت إلى سوريا اثر النكبة العام 1948، وهو سياسي وباحث ومترجم فلسطيني، نشط في حركة القوميين العرب، وكان عضوًا في أول مكتب سياسي للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، وكما يعتبر خليفة من الرعيل الثقافي الأول، حيث يعتبر من الأوائل الذين أسسوا مجلات في الثورة الفلسطينيّة بعد النكبة مثل؛ مجلتي "الحرية" و"الهدف" مع غسان كنفاني .
كما عمل خليفة في مركز الأبحاث والدراسات الفلسطينيّة وساهم في الصدار مجلة "شؤون فلسطينية" في بيروت، وكما عمل أيضًا في مؤسّسة الدراسات الفلسطينيّة، حيث شارك في إصدار فصلية "مجلة الدراسات الفلسطينيّة" الصادرة عن المؤسسة ذاتها، وكما عمل أيضًا في مجلة اليوم السابع التي كانت تصدر من باريس في ثمانينيات القرن الماضي.