4 وفيات و493 إصابة جديدة بكورونا في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة بغزة صباح السبت (1/5/2021) تسجيل 4 وفيات و493 إصابة جديدة بفيروس كورونا الوبائي بعد إجراء 1939 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الصحة، في تقريرها اليومي، بارتفاع إجمالي الوفيات بالقطاع جرّاء كورونا إلى 899 حالة وفاة، فيما ارتفع الإجمالي التراكمي للمصابين إلى 101470 إصابة، منها 12488 حالة نشطة.

كما أفادت بتعافي 1560 مصابًا من مصابي فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 88083 حالة منذ بدء تسجيل الإصابات

وذكرت أنّ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 306 حالة، من بينها 226 حالة خطيرة وحرجة.

وبيّنت أنّ إجمالي جرعات لقاح كورونا التي وصلت قطاع غزة بلغت 110400 جرعة تكفي لـ55200 شخصًا، وبلغ إجمالي الذين تلقوا اللقاح 37342 شخصًا.