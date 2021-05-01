الاتحاد الأوروبي:بسبب الجائحة لم يتم تنظيم إفطارات هذا العام، وسيتم توزيع مواد غذائية وتنظيف على أسر ومراكز رعاية ومأوى في الضفة وغزة

وطن: احتفل الاتحاد الأوروبي ووزارة التنمية الاجتماعية بشهر رمضان مع المواطنين الأكثر ضعفاً في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث زاروا منزل بيت الاجداد للمسنين في اريحا الخميس، ومن المقرر تنظيم فعالية مماثلة في غزة الاسبوع المقبل. وتمثل هذه الزيارات بداية الفعاليات الرمضانية المشتركة للأسر الفلسطينية الضعيفة.

ونظرًا للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، لم يتم تنظيم دعوات الإفطار هذا العام. وبدلاً من ذلك، سيتم توزيع حوالي 650 طردًا من المواد الغذائية ومواد التنظيف على 530 أسرة و16 مركز رعاية ومأوى تستضيف كبار السن والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكر بيان للاتحاد الأوروبي أن شهر رمضان المبارك هو مناسبة للتضامن مع المستفيدين من برنامج التحويلات النقدية (CTP) الأكثر تضررا من الجائحة، اجتماعياً واقتصادياً.

في هذا السياق، قام ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف ووزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني بزيارة منزل المسنين في بيت الأجداد.

ومنذ عام 2014، ينظم الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، مآدب إفطار للمستفيدين من برنامج التحويلات النقدية من أجل زيادة الوعي بالدعم المالي الذي تقدمه آلية بيغاس الذي يوفر مخصصات اجتماعية للأسر الفلسطينية الفقيرة والضعيفة والمهمشة في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما سلطت أزمة كورونا الضوء على الدور الرئيسي للحماية الاجتماعية - في جميع أنحاء العالم وفي فلسطين - للوقاية من الأزمات والتعافي منها.

وفي نهاية الزيارة، قال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف: "يسعدني أن أنضم إلى وزير التنمية الاجتماعية في زيارة دار المسنين. نحن هنا لإظهار الدعم والتضامن في خضم أوقات عصيبة حقًا. كان العام الماضي صعبًا على الجميع وسيئًا بشكل خاص للفئات الأكثر ضعفًا. نأمل أن تخفف جهودنا المشتركة مع السلطة الفلسطينية على مدار العام، وأيضًا خلال شهر رمضان، عن الأطفال والنساء والرجال الذين قد يتعرضون لخطر التخلف عن الركب بدون تلك الجهود. هذا ويظل فريق أوروبا ملتزمًا بدعم الشعب الفلسطيني في سعيه لتحقيق الصحة والأمن والسلام والاستقلال، حيث أن هذا هو الموقف الموحد لفريق أوروبا ".

ويعتبر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه جهات مانحة رائدة في قطاع الحماية الاجتماعية في فلسطين.

ويدعم الاتحاد الأوروبي وزارة التنمية الاجتماعية (MoSD) ، المسؤولة عن توفير الحماية الاجتماعية الأساسية للأسر الأكثر ضعفًا في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال برنامج التحويلات النقدية (CTP). وفي عام 2020، وصل الاتحاد الأوروبي، مع بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى مبلغ إجمالي قدره 185 مليون يورو تم صرفها لمواجهة الأزمة المستمرة، والتي تضمنت دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية والمخصصات الاجتماعية وتقديم مساعدات طارئة لمستشفيات القدس المحتلة.