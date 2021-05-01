أم الفحم تتظاهر ضد الجريمة وتواطؤ شرطة الاحتلال

وطن: تظاهر العشرات من أهالي مدينة أم الفحم، مساء الجمعة (1/5/2021)، أمام محطة شرطة الاحتلال في المدينة احتجاجا على تفشي الجريمة وتواطؤ الشرطة.

وأدى المحتجون صلاة العشاء والتراويح أمام محطة الشرطة في المدينة، ومن ثم تظاهروا هناك مؤكدين مطالبهم بحياة آمنة بلا جريمة وعنف.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بتواطؤ شرطة الاحتلال وعدم منعها تفشي الجريمة والسلاح، كذلك حملوها المسؤولية الكاملة لكل ما آلت إليه البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل من حالات القتل وإطلاق النار اليومي.

والإثنين، دعا الحراك الفحماوي الموحد، كافة أهالي أم الفحم إلى الالتفاف حوله ودعمه في الخطوات المقبلة، إذ أنه دون الالتفاف من كافة المسؤولين والشخصيات الاجتماعية والدينية الفاعلة سيبقى أي رد منقوص.

وقال الحراك إنه اقترح خطوات تصعيدية عملية وانتظر الجواب للشروع بها، لكن ردود الفعل تلخصت بأن بلدية أم الفحم كجسم رسمي لا تستطيع تقديم إلا الذي قدمته لغاية الآن وأنها ترى دورها في تفعيل القنوات الرسمية.

(عرب 48)