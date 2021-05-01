الطقس.. أجواء حارة وجافة

وطن: يكون الجو، اليوم السبت (1/5/2021) حارا نسبيا الى حار وجافاً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ولطيفاً في معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد 2021/05/02 يكون الجو حارا نسبيا الى حار وجافاً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2021/05/03 يكون الجو حارا نسبيا الى حار وجافاً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء2021/05/04 يكون الجو حارا نسبيا الى حار وجافاً ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.