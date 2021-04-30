"هيئة الأسرى": استقرار الحالة الصحية للمصاب منصور عمرو

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الجمعة، بأن الحالة الصحية للشاب المصاب منصور عمرو مستقرة رغم خطورتها، وهو يقبع حاليا في مستشفى "شعاري تسيدك".

ولفتت الهيئة، في بيان لها، أن الشاب عمرو كان قد أصيب صباح اليوم برصاص جندي من جيش الاحتلال في منطقة الصدر، على مفترق النشاش جنوب بيت لحم، بذريعة محاولة تنفيذه عملية طعن.

وبينت أن محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" ستعقد جلسة لتمديد توقيف المصاب عمرو غيابيا يوم الثلاثاء المقبل.