الاحتلال يعيد نصب الحواجز الحديدية في باب العامود بالقدس المحتلة

وطن: أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، وضع سواتر حديدية متحركة في ساحة باب العامود الخارجية، بالقدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال استغلت عدم وجود المواطنين في منطقة ومحيط باب العامود مع موعد الإفطار، وأعادت وضع الحواجز للمرة الثانية.

وتمكن المقدسيون قبل عدة ايام، من إزالة جميع الحواجز التي وضعتها شرطة الاحتلال في محيط باب العامود، والتي تسببت باندلاع مواجهات يومية بين الشبان وشرطة الاحتلال.