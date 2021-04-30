رئيس قائمة "العدالة والبناء" مازن مداني لـ وطن: قرار تأجيل الانتخابات محبط

وطن: وصف رئيس قائمة "العدالة والبناء" الانتخابية مازن مداني، قرار تأجيل الانتخابات التشريعية الذي صدر أمس الخميس، بالقرار المحبط.

وقال مداني لوطن " كنا نتوقع بنسبة 70 % ان يصدر قرار الغاء او تأجيل للانتخابات بحكم خطورة الموقف الموجود في فلسطين".

واكد مداني ان الانتخابات التشريعية والرئاسية هي مطلب وطني شعبي، لتجديد الدماء في الهيئات الفلسطينية ولكن للاسف كان القرار الذي صدر بالامس محبط جدا لكل أطياف الشعب الفلسطيني، ولكل القوائم التي كانت تنوي وعملت جاهدة لكي تكون جزء من السياسة الجديدة بحكم وجود مجلس تشريعي جديد".

واضاف " نحن نتوقع ان موضوع تأجيل الانتخابات لن يطول، وأنه سيكون هناك موعد جديد وهذا امر مفروغ منه كونه استحقاق وطني بامتياز، وان تكون هناك رؤية لدى جميع الفصائل والقوائم التي كانت تنوي خوض غمار الانتخابات التشريعية، وان يكون هناك تحرك لتحديد موعد جديد للانتخابات".

واكد مداني "موقفنا انه لا انتخابات بدون القدس ولا انتخابات باذن الاحتلال، اذ يجب ان تكون هناك انتخابات في القدس ودون إذن الاحتلال."

ولفت الى وجود تنسيق بسيط وتبادل الآراء بين الكتل والقوائم الانتخابية، لكنه ليس تنسيق كامل، حول ملف الانتخابات.

ولفت مداني الى خطورة قرار تأجيل الانتخابات على كل مفاصل ومؤسسات الشعب الفلسطيني دون استثناء، في ظل وجود تعطش لدى المواطنين لوجود مجلس تشريعي جديد بعد غياب 15 عاما وأنه من حقنا كفلسطينيين بعد معاناة ان يكون هناك مجلس تشريعي جديد قادر على سن تشريعات وقوانين جديدة تجاه المواطن ومستقبله والوطن.

وتابع " ان تأجيل الانتخابات غير قانوني حسب رؤيتنا البسيطة وما أكده القانونيين على مستوى الوطن".