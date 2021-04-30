60 ألف مصلٍ يؤدون الجمعة بالمسجد الأقصى

وطن: أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الحصار ومنع الآلاف من أهالي الضفة الغربية من الوصول إلى مدينة القدس المحتلة.

وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها في المدينة، ونصبت الحواجز الحديدية، في عدة شوارع أمام حركة المركبات والحافلات.

وتوافد للمسجد الأقصى الآلاف من القدس والداخل الفلسطيني المحتل، في الجمعة الثالثة من شهر رمضان.

وعالجت الطواقم الطبية في باحات الأقصى العديد من الحالات المصابة بضربة شمس جراء ارتفاع درجة الحرارة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن نحو 60 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى.

وحث خطيب الأقصى الشيخ محمد سرندح على الرباط في المسجد الأقصى، والتوافد إليه في كل الأوقات.