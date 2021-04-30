إيقاف مدرب برشلونة

وطن: قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم الجمعة، معاقبة مدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان، بالإيقاف مبارتين بعد طرده في مباراة غرناطة بسبب إهانة الحكم الرابع.

وقال المدرب الهولندي بعد المباراة التي تعرض فيها للطرد في الدقيقة 66 "لم أخطيء، وفقاً لمذكرة الحكم، فإنني أهنت الحكم الرابع، وبالنسبة لي الأمر ليس كذلك".

وقررت لجنة المسابقات معاقبة المدرب وفقاً للمادة 117 في اللائحة، وبالتالي فإنه لن يجلس على دكة القيادة الفنية في مواجهتي الفريق أمام فالنسيا في ملعب ميستايا، وأمام أتلتيكو مدريد، في كامب نو.

