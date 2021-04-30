الصالحي في اجتماع القيادة: مطلوب إعادة بناء النظام السياسي بترسيخ دور ومكانة منظمة التحرير

رام الله - وطن: حذر الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي خلال كلمة له في اجتماع القيادة مساء أمس من أية معالجة جزئية للأزمة الوطنية، بما في ذلك تأجيل الانتخابات التشريعية دون إيجاد آليات بديلة لتجاوز الانسداد الذي بلغه النظام السياسي الفلسطيني برمته، مؤكدا انه مطلوب إعادة بناء النظام السياسي بترسيخ دور ومكانة منظمة التحرير من جهة، و بالاستناد الى تقوية عوامل وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج من الجهة الأخرى دفاعا عن حقوقه المشروعة في العودة وتقرير المصير واستقلال الدولة.

وقال الصالحي انه "يجب توحيد الموقف الجماعي لكل القوى حول آليات إجراء الانتخابات في القدس ضمن ثوابت هذا الموقف، بحيث لا تصبح الانتخابات والقدس قضايا جديدة في الخلاف الداخلي الفلسطيني".

وقال الصالحي ان هدف الاجتماع هو "معالجة التحديات التي تواجه الانتخابات وبالتحديد قضية القدس في الانتخابات وذلك بروح المسؤولية الجماعية، وهو اولا واخيرا الحيلولة دون ان تصبح الانتخابات بعد ان كانت وسيلة تهدف ايضا لإنهاء الانقسام، ان تصبح مصدرا لانقسام واختلافات جديدة بين ابناء شعبنا وقواه السياسية."

وقال الصالحي "ان حزب الشعب تعاطى مع المقاربة التي طرحت حول الانتخابات كمدخل لإنهاء الانقسام بروح بناءة منذ البداية، ودعا الى تحقيقها في إطار مجموعة قضايا ،طرحها في بياناته وفي الاجتماعات التي خصصت لهذه الغاية وكذلك في حوارات القاهرة وهذه القضايا تتلخص في: الحقوق الديمقراطية لشعبنا ،ومركزية مكانة القدس في الانتخابات، والافق السياسي لهذه الانتخابات، وضمان إنهاء الانقسام ،وتعزيز دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية".

وتابع "نحن اليوم لا نزال أمام تحدي هذه القضايا وعلينا ان نعالجها بروح المسؤولية وعلينا ان نعترف بشكل واضح بقصور النظام السياسي الراهن عن معالجة هذه القضايا وعن التناقضات الكبيرة التي يحملها تجاهها وفي المقدمة منها طبعا تناقض واقع استمرار السلطة وفقا للاتفاقات في ظل غياب اي سقف زمني لإنهاء هذا الاحتلال، وتناقض ذلك أيضا مع حقيقة اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين كتجاوز لواقع هذه السلطة وهذه الاتفاقات دون ان نحقق تجاوز ذلك بصورة فعلية".

واكد الصالحي على موقف الحزب الثابت وموقف قائمة اليسار الموحد حول الانتخابات في القدس، وهو الموقف الذي تم طرحه مبكرا برفض أي تهرب اسرائيلي او دولي من تحقيق الالتزامات باعتبار القدس جزءا لا يتجزأ من الأرض المحتلة ومن الانتخابات الفلسطينية في كل مراحلها ترشيحا ودعاية تصويتا، وضمان إجرائها والإشراف على الرقابة فيها كأي جزء من الأراضي الفلسطينية وعدم السماح بتهرب إسرائيل من ذلك تحت اية ذريعة خاصة بعد صفقة القرن.

وأعرب الصالحي عن رفض اية محاولات لتبرير ذلك أيضا بأية ذريعة ،ورفض محاولات حرف الجوهر السياسي والوطني لقضية القدس باتجاه موضوع فني او تقني او جعلها على حساب الجوهر الوطني والسياسي لقضية القدس وانعكاسات ذلك المستقبلية في إطار الصراع اليومي الدائر على القدس ومواجهة (تهويدها) وسلخها تماما عن جسد الدولة الفلسطينية.

واكد الصالحي ان هذه الانتخابات كل لا يتجزأ فإما ان تجري وفقا للاتفاقات وفي هذه الحالة لا يجوز إخراج القدس منها بما في ذلك حق الدعاية والتصويت والإشراف الفلسطيني للجنة الانتخابات، أو خوض الاشتباك في كل الأرض الفلسطينية من أجل سلطة تشريعية لدولة فلسطين خارج هذه الاتفاقات جميعا أما على شاكلة مجلس تأسيسي لدولة فلسطين أو للمجلس الوطني الفلسطيني نفسه، علما ان الاشتباكات هي حالة يومية في القدس وفي غيرها وهي ليست مستحدثة او جديدة كي تصبح بديلا للمضمون السياسي للانتخابات في القدس بوصفها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.

واكد الصالحي ان حزب الشعب لن يكون شريكا في هذا الخطأ التاريخي الفاحش ولا شريكا في تغطية التراجع عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين القوى الفلسطينية بهذا الخصوص بل يحمل المسؤولية في ذلك وفي الوضع الذي وصلنا اليه اليوم في هذه القضية الى جميع الأطراف والجهات التي تهربت من البحث الجدي لهذه القضية ووضع الآليات المشتركة سياسيا وعمليا ووطنيا لمعالجتها رغم الحاح حزب الشعب المتكرر على ذلك في حوارات القاهرة وفي اللقاءات الثنائية مع كل الأطراف.

وحذر الصالحي من ان عدم معالجة هذه القضية وفقا للمسؤولية التاريخية الوطنية تجاه القدس من جهة و وفقا للحاجة الديمقراطية لشعبنا ولإجراء الانتخابات والتي لا تحتمل التأجيل من الجهة الاخرى سيفاقم من حدة الأزمة والانقسامات في المجتمع الفلسطيني ويهدد بالسير به نحو نموذج (الدولة الفاشلة ) كما جرت محاولته في مصر وسوريا وليبيا واليمن وغيرها وبتمويل من ذات الجهات التي تمارس التطبيع اليومي مع الاحتلال، مما يحول قضية الانتخابات من وسيلة لإنهاء الانقسام الى مصدر إضافي لانقسامات جديدة، الأمر الذي يتطلب مشاركة الجميع في بحث الحلول لهذه الأزمة.

واكد حزب الشعب تمسكه بموقفه الذي يتلخص من جهة في سعيه لضمان مشاركة المقدسيين في الانتخابات، كشركاء متساوين بكامل حقوقهم الانتخابية اسوة بأبناء شعبنا في جحر الديك في غزة وفي الزبابدة في جنين وفي فروش بيت دجن في الأغوار وفي مسافر يطا في الخليل وفي غيرها من المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، ومن الجهة الاخرى في رفضه للانتخابات دون القدس وعدم استعداده للاستمرار فيها دون ذلك.

وحذر الحزب من أية معالجة جزئية لهذه الأزمة الوطنية، بما في ذلك تأجيل الانتخابات التشريعية دون إيجاد آليات بديلة لتجاوز الانسداد الذي بلغه النظام السياسي الفلسطيني المنقسم والمجزأ في كافة المجالات تقريبا، لافتا الى ان المعالجة تنقسم الى قسمين، الأول فوري وعاجل يتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وفي الالتزام بإجراء انتخابات المجلس الوطني في الداخل واستكماله في الخارج بتاريخها المتفق عليه، وإلى حين ذلك يتم توسيع المجلس المركزي ليضم كافة القوى ويتولى دور السلطة التشريعية والرقابية وكمجلس تأسيسي لدولة فلسطين الى حين اجراء الانتخابات للسلطة التشريعية الجديدة لدولة فلسطين أو للمجلس الوطني حيثما أمكن.

والثاني: استراتيجي يقوم على بناء نظام سياسي جديد على أساس الدمج الواضح بين ترسيخ الاعتراف بدولة فلسطين وتجاوز الاتفاقات من جهة وبين توسيع النضال من أجل استقلال هذه الدولة ونيل حريتها من الجهة الاخرى وذلك عبر إطلاق القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية وتوسيع مبادرات شعبنا الكفاحية والمتواصلة يوميا في القدس وفي بقية أنحاء الوطن لتحقيق ذلك، والاستناد في ذلك الى قرارات اجتماع الأمناء العامون وما تلاها في حوارات القاهرة. وإعادة بناء النظام السياسي بترسيخ دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية من جهة، و بالاستناد الى تقوية عوامل وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج من الجهة الأخرى دفاعا عن حقوقه المشروعة في العودة وتقرير المصير واستقلال الدولة.

واقترح الصالحي أخذ فرصة أخرى لعدة أيام من أجل توحيد الموقف الجماعي لكل القوى حول آليات إجراء الانتخابات في القدس ضمن ثوابت هذا الموقف، بحيث لا تصبح الانتخابات والقدس قضايا جديدة في الخلاف الداخلي الفلسطيني، وبحيث نطور وحدة الموقف الفلسطيني تجاه القدس وكسب المزيد من المؤيدين لهذا الموقف على الساحة الدولية.