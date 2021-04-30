القيادية في "الحراك الوطن الديمقراطي" آمال خريشة لـوطن: القدس ذريعة للتأجيل والرئيس لم يستمع لأصوات الناس.. وحكومة الوحدة تدوير لأزمة النظام

رام الله-وطن: قالت القيادية في الحراك الوطني الديمقراطي آمال خريشة، الجمعة، إن قضية القدس استخدمت كـ"ذريعة" لتأجيل الانتخابات، لأن الوضع الطبيعي لأي حركة تحرر هو عدم استجداء الاستعمار، وهذا ما يؤمن به الشعب الفلسطيني وطبّقه منذ النكبة وحتى اليوم.

وأضافت خريشة خلال حديثها لـوطن للأسف فإن قرار الرئيس وما تسمى بالقيادة الفلسطيني، لا ينسجم مع الروح الكفاحية العالية والحالة الوطنية المتصاعدة نتيجة صمود المقدسيين وتحدياتهم للاحتلال وانتزاع حقوقهم.

وقالت: كان الأجدى أن يتم استكمال ومراكمة ما صنعه الشباب المقدسي، لتتحول الانتخابات إلى حالة اشتباك، وليرى العالم عملية ملاحقة الصناديق من قبل جنود الاحتلال.

وفي تعليقها على نتائج تأجيل الانتخابات.. قلت خريشة إن تعطيل العملية الديمقراطية سيعيق عملية إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وأضافت: للأسف الرئيس لم يستمع لأصوات الناس، ولم يُشاور أو يُناقش، على الرغم من اندفاعهم للتسجيل في الانتخابات بأعلى النسب، وتشكيل 36 قائمة.

وحذّرت من أن قرار التأجيل لا يخدم تعزيز الصمود ومواجهة الاحتلال، ولا يؤدي سوى إلى إعادة إنتاج النظام السياسي المتكلّس، الذي يمعن دوماً باستجداء الاحتلال.

مؤكدةً أن قرار التأجيل، سبقه العديد من القرارات المتفردة، بالعودة إلى التنسيق الأمني، وحل البرلمان وقرارات أدت لتغوّل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية...

وأضافت: ردود الأفعال على قرار التأجيل كانت واضحة للجميع، وسمعت ليلة أمس في المظاهرة وسط مدينة رام الله اعتراضاً على التأجيل ونصرة للقدس...

وأكدت خريشة أن الحراك الوطني الديمقراطي سيواصل النضال من أجل إلغاء قرار التأجيل، وهناك مشاورات وتنسيق لخطوات تم التعبير عنها مع ائتلافات مدنية، وبالتنسيق مع بعض القوائم المترشحة، خصوصاً المستقلة منها، من أجل استكمال النضال لانتزاع الحق في حياة ديمقراطية.

واستدركت قائلة: موضوع الانتخابات هو الوحيد الذي توحدنا عليه على صعيد القوى المدنية والسياسية الفاعلة والحراكات.. منذ أحداث الانقسام في 2007 وحتى الآن، وكنا نعوّل أن تكون الانتخابات هي البداية لفكفكة الانقسام..

وفي سؤالها حول رؤيتها لإعلان الرئيس عن تشكيل حكومة وحدة وطنية.. قالت خريشة: هذا تدوير لأزمة النظام السياسي، ما يريده الشعب هو ممارسة حقّه في اختيار ممثليه، وتكريس فصل السلطات، ومواجهة الفساد، وتعزيز الرقابة، فالانتخابات بالنسبة للشعب هي لحظة الحقيقة والمساءلة والمحاسبة.

وأضافت: حتى عندما أصدر الرئيس مرسوم الانتخابات، كان أيضاً مفاجئاً، وبدون مشاورة، ما أدى عملياً لإقصاء الشباب وإضعاف دور المرأة، ووضع محددات أمام الحق الدستوري للانتخابات، كرسوم وتكلفة عالية وشرط تقديم الاستقالة.

مؤكدةً أنّ النقاشات والتعاون فيما بين المعترضين على قرار التأجيل، يصب باتجاه الاحتجاجات واتخاذ خطوات تصعيدية مجتمعية عريضة، لمواجهة التفرّد ومصادرة حق الشعب باختيار ممثليه.

وفي سؤالها إن كانت ترى أن ردة فعل المعترضين على التأجيل متناسبة مع حجم خطورة التأجيل.. قالت خريشة: مظاهرات ليلة أمس الحاشدة وسط رام الله مؤشر على وجود إرادة سياسية للناس للاحتجاج والتصعيد، وسيكون هناك خطة وبرنامج عمل تصعيدي من أجل مواجهة القرار الظالم الذي لا يخدم النضال وإعادة بناء النظام السياسي.

وحذّرت القيادية في الحراك الوطني الديمقراطية، من أن غياب الديمقراطية، سيؤدي لمزيد من الانشقاقات والتشظي المجتمعي والفلتان الأمني، والعودة إلى انتزاع الحق باليد أو عبر العشيرة...

مؤكدة أن جميع هذه السلبيات، ستكون هي البديل عن وجود حياة ديمقراطية تضخ الدماء الجديدة في النظام السياسي.