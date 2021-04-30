بينهم أسرى محررون.. حملة اعتقالات بالضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، عددًا من المواطنين بينهم أسرى محررون في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوة خاصة للاحتلال صباح اليوم جبل الموالح ببيت لحم، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وخرّبت في محتوياتها.

وقال شهود عيان: إن "قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة أسرى محررين وهم: محمد وليد الهريمي، وجهاد عوض التعمري، وعيسى عواد المالحي".

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الليلة شابين قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أوقفت سيارة الشابين، وقامت بإنزالهما بشكل وحشي وتكبيلهما واعتقالهما.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم أسيرا محررا من مخيم جنين على حاجز عسكري.

وأفاد مدير نادي الأسير الفلسطيني في جنين منتصر سمور إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد العامر الزلفي من مخيم جنين أثناء مروره على حاجز عسكري قرب بلدة عرابة جنوب جنين.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات ليلية، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.